Aseguran más de 5 mil cartuchos en frontera con EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales aseguraron más de 5 mil cartuchos de distintos calibres en los cruces fronterizos de Chihuahua y Sonora, informó este jueves el Gabinete de Seguridad.

Uno de los operativos se reportó en el Puente Internacional Libre-Córdova, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde personal y de Aduanas detuvo a un ciudadano estadounidense que transportaba en un vehículo cuatro armas largas, cuatro armas cortas, 11 cargadores, 404 cartuchos y un silenciador.

En Agua Prieta, Sonora, otro operativo de revisión en aduanas permitió detener a un sujeto al que le aseguraron 5 mil cartuchos y un vehículo.

Los decomisos, enfatizó el Gabinete de Seguridad federal refuerzan la estrategia binacional para contener el trasiego de armas y municiones que abastecen al crimen organizado en México.

El reporte federal también detalló acciones en otras entidades, como en la Ciudad de México, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron detenidas nueve personas, incluido un menor de edad, y decomisadas dosis de droga.

En el Estado de México, en Coacalco y Melchor Ocampo, las autoridades realizaron cinco cateos con saldo de nueve detenidos, un arma larga y una corta y dosis de narcóticos asegurados.

Uno de los capturados fue identificado como generador de violencia, aunque el Gabinete no detalló la organización criminal a la que pertenecía.

En Múzquiz, Coahuila, diversos cateos dejaron cinco detenidos y el aseguramiento de un arma larga, dos kilos de metanfetamina y mariguana.

En Culiacán y Navolato, Sinaloa, los federales decomisaron armas largas y cortas, cargadores, chalecos tácticos y droga.

También se localizaron cinco áreas de producción de metanfetamina en Culiacán y Cosalá.