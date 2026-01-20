Desarticulan célula de presuntos narcomenudistas en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.- En un operativo interinstitucional fue desarticulada una célula de presuntos narcomenudistas que operaba en el municipio de Metztitlán, a quienes se les aseguraron más de 450 dosis de droga.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Seguridad, contó con el apoyo de la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que lograron el aseguramiento de dos inmuebles utilizados como puntos de venta de sustancias ilícitas.

Detalles del operativo interinstitucional en Metztitlán

Durante las acciones, 10 personas fueron detenidas, además del decomiso de 450 dosis de droga y una motocicleta con reporte de robo.

En el primer cateo, realizado en el barrio Coatlán, se aseguraron 317 dosis de droga, de las cuales 220 eran de marihuana y 97 de cristal, así como dos básculas de precisión. En ese lugar fueron detenidas ocho personas, entre ellas una mujer, a quienes se les imputa la distribución de estupefacientes.

En un segundo cateo, efectuado en la colonia Tepeyacapa, se localizaron 133 dosis adicionales, de las cuales 110 correspondían a presunta marihuana y 23 a cristal. En este punto se detuvo a dos personas y se aseguró una motocicleta que presuntamente era utilizada para estas actividades delictivas.

Acciones de la autoridad en Tula y Metztitlán

Como parte de las estrategias de seguridad implementadas en el estado, también se informó que en el municipio de Tula fueron recuperados 10 vehículos con reporte de robo, además del aseguramiento de un arma larga abastecida, 156 dosis de distintas drogas y la detención de cinco personas.