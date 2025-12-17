Detienen a tres por extorsión a limoneros en Michoacán

Tres personas fueron detenidas por estar implicados en extorsión a limoneros en Apatzingán, Michoacán, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal informó esta mañana de miércoles de la detención de tres personas y detalló que pertenecen a una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos.

Indicó que las detenciones se dan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Autoridades federales y estatales detuvieron a 3 integrantes de una célula delictiva dedicada al uso de artefactos explosivos y vinculados a extorsiones contra productores de limón".