180 detenciones en transporte público

180 detenciones en transporte públicoEl Gobernador Samuel García anuncia aumento de policías nocturnos para reforzar la seguridad en el transporte público.
La presencia de Fuerza Civil en el transporte público arrojó 180 detenciones en dos meses y medio, informó hoy el Gobierno estatal.
Según un informe de la División de Transporte en Fuerza Civil, las principales causas de detención son pasajeros en “estado inconveniente”, acoso y robo.
El reporte fue presentado durante un evento encabezado por el Gobernador Samuel García en el que se asignaron camiones nuevos a la Ruta 99.
“Vamos a estar mandando muchos policías de noche”, dijo el Mandatario, que al final del evento utilizó una de las unidades para trasladarse con su comitiva al Palacio de Gobierno.
