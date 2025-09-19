180 detenciones en transporte público

La presencia de Fuerza Civil en el transporte público arrojó 180 detenciones en dos meses y medio, informó hoy el Gobierno estatal.

Según un informe de la División de Transporte en Fuerza Civil, las principales causas de detención son pasajeros en “estado inconveniente”, acoso y robo.

El reporte fue presentado durante un evento encabezado por el Gobernador Samuel García en el que se asignaron camiones nuevos a la Ruta 99.