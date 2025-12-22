Caen 16 personas durante recorridos del Plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- En seguimiento a las acciones operativas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales detuvieron a 16 personas, aseguraron 27 armas de fuego, 50 cartuchos, 16 cargadores, ocho artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos.

Acciones de la autoridad en Michoacán

El gabinete de Seguridad señaló que con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, trabajadores y dueños de establecimientos, se realizaron recorridos. Así como visitas a empacadora e industrias cítricas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Detalles de los operativos de seguridad

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2025 se detuvo a 241 personas, se aseguraron 118 armas de fuego, nueve mil 350 cartuchos, 484 cargadores, 212 vehículos, 176 artefactos explosivos improvisados, 53 kilos de material explosivo, 75 kilos de marihuana, 764 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, 16 campamentos y 39 tomas clandestinas inhabilitadas.

Resultados del Plan Michoacán por la Paz

Las instituciones del gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso con la población de Michoacán para el fortalecimiento de la seguridad.