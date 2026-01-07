Detienen a 12 personas durante Plan Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades federales detuvieron en Michoacán a 12 personas, aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo e inhabilitaron una toma clandestina.

El Gabinete de Seguridad informó que estas acciones corresponden al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Acciones de la autoridad en Michoacán

Indicó que, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno, se efectuaron patrullajes y labores de proximidad en los municipios de Aguililla, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Cuitzeo, Jiquilpan, Morelia, Nuevo San Juan, Parácuaro, Parangaricutiro, Queréndaro, Tangamandapio, Uruapan. También en Villa Madero, Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro, además de visitas a empacadoras e industrias cítricas para brindar seguridad a trabajadores y productores.

Resultados del Plan Michoacán por la Paz

El Gabinete de Seguridad detalló que, del 10 de noviembre de 2025 al 6 de enero de 2026, fueron detenidas 346 personas, se han asegurado 163 armas de fuego, 13 mil 442 cartuchos, 639 cargadores, 288 vehículos, 192 artefactos explosivos. Así como 53 kilos de material explosivo, 79 kilos de marihuana, 768 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas, se inhabilitaron 22 campamentos y 50 tomas clandestinas.

Impacto de los operativos en la comunidad

Las instituciones reiteraron su compromiso con la población de Michoacán para preservar la paz pública y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.