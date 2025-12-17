Operación Senda en Edomex: 137 inmuebles asegurados

En 46 municipios del Estado de México fue desplegada la Operación Senda, una estrategia de fuerzas federales y estatales para combatir el robo a transporte de carga, que dejó como saldo la detención de 26 personas, consideradas objetivos prioritarios, así como el aseguramiento de 137 inmuebles presuntamente utilizados para la comisión de diversos delitos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los inmuebles asegurados incluyen bodegas, casas de seguridad, encierros, establecimientos comerciales y una empresa de monitoreo satelital, empleados por grupos delictivos dedicados al robo de carga, secuestro, homicidio y robo con violencia, entre otros ilícitos.

Las autoridades informaron que, del total de detenidos, 16 ya fueron vinculados a proceso, 13 permanecen pendientes de resolver su situación jurídica, 38 cuentan con fecha de audiencia de formulación de imputación, y uno será remitido a la FGR. Las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión, en flagrancia, y a través de cateos e inspecciones, con el respaldo del Poder Judicial del Estado de México, que analizó 82 solicitudes durante más de 72 horas continuas.

Acciones de la autoridad en 46 municipios de Edomex

La Operación Senda fue implementada entre el 9 y 12 de diciembre, tras identificar el modus operandi de las organizaciones criminales dedicadas al robo a transporte de carga, con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y la FGJEM.

Entre los municipios intervenidos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Texcoco, Zumpango, Valle de Chalco, Tultitlán, Tecámac, Teotihuacán y Atlacomulco, además de otras demarcaciones del territorio mexiquense.

Impacto en grupos criminales dedicados al robo de carga

La Fiscalía detalló que estas acciones impactaron directamente a grupos criminales autodenominados "Toño Tenis", "Ángel Axel", "El Kevin", "Los Tilicos", "Los Panteras", "Los Marmolejos", "Los Bam Bam" y "La Empresa", vinculados con organizaciones de origen en Michoacán y Jalisco.

Asimismo, la FGJEM inició el procedimiento de extinción de dominio en los casos procedentes de los 137 inmuebles asegurados, entre los que se contabilizan 58 bodegas, 23 encierros, 23 casas de seguridad, tres deshuesaderos, 22 "cachimbas", cuatro restaurantes, dos comercios irregulares y una empresa de monitoreo.

Detalles sobre las detenciones y aseguramientos realizados

De manera adicional, fueron asegurados 178 vehículos, algunos con medios de identificación alterados y rótulos de presuntas organizaciones sociales o sindicales, utilizados presuntamente para el traspaleo y traslado de cargamentos robados, informó la autoridad investigadora.