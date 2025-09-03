Confirman detención de militar que abusó de niña en Quintana Roo

Confirman detención de militar que abusó de niña en Quintana RooLa gobernadora de Quintana Roo confirma la detención del militar responsable de abuso sexual a una menor en Cozumel.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó la detención del militar responsable de abuso sexual de una menor de edad dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en los que resultó agraviada una menor de edad.
Mara Lezama informó que el detenido enfrenta acusaciones por abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones.
El próximo 7 de septiembre, un juez de control del municipio de Cozumel determinará la situación jurídica del imputado, en una audiencia en la que se espera que sea vinculado a proceso por los delitos que se le atribuyen.
EL MAÑANA RECOMIENDA