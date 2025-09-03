Confirman detención de militar que abusó de niña en Quintana Roo

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó la detención del militar responsable de abuso sexual de una menor de edad dentro de instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) el pasado domingo en el municipio de Cozumel, en los que resultó agraviada una menor de edad.

Mara Lezama informó que el detenido enfrenta acusaciones por abuso sexual, privación ilegal de la libertad y lesiones.