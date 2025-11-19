SEMAR detiene a 54 personas en Colima

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó este martes la detención de 54 personas en distintos municipios de Manzanillo, Colima, en el marco de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025. Durante el operativo, las autoridades aseguraron armas, municiones, vehículos, inmuebles y drogas, que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para abrir carpetas de investigación.

¿Qué ocurrió?

El operativo contó con la participación de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y la Dirección de Seguridad Pública de Manzanillo. SEMAR destacó que la acción busca reducir la violencia y fortalecer la seguridad ciudadana en una región codiciada por el crimen organizado debido a su puerto comercial. Entre lo asegurado se encuentran armas cortas, armas artesanales, 18 armas blancas, un cargador, 17 cartuchos, 268 dosis de metanfetamina y bolsas de marihuana.

¿Qué se aseguró durante el operativo?

También fueron incautados cinco inmuebles con antenas, computadoras, equipos de radio, teléfonos, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el crimen organizado en la región y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La SEMAR continúa trabajando en coordinación con otras instituciones para enfrentar los desafíos de seguridad en Colima y otras áreas del país.