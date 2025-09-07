Cae Vicealmirante por huachicol; red de complicidades

Ciudad de México.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó el arresto del Vicealmirante Manuel Farías por huachicol fiscal y señaló que igual detuvieron a empresarios, pues están ligados al megadecomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamulipas, en marzo pasado.

"Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión.

"El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del Gobierno federal", informó en X.

"Nuestro reconocimiento a los compañeros de Investigación, por su valentía y servicio a nuestro país", añadió.

REFORMA publica este sábado que en lo que constituye el golpe más importante de las administraciones morenistas contra un alto funcionario de seguridad, el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, fue aprehendido el pasado martes 2 a las 9:45 horas, por sus vínculos con huachicol fiscal.

Se trata de un sobrino político del Almirante Rafael Ojeda, quien fuera Secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hasta enero pasado se desempeñaba como Comandante de la 12 Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco.

Fuerzas federales lo capturaron el martes en un operativo en el que habrían sido detenidos otros siete imputados, cinco hombres y dos mujeres. El Registro Nacional de Detenciones reportó la aprehensión del ex mando de la Armada, sin especificar el lugar de su captura ni la corporación que la ejecutó.

Según la ficha penitenciaria, Farías Laguna, de 1.85 metros de estatura, iba vestido con una camisa blanca con franjas blancas y azules, un pantalón azul y zapatos cafés.

Sobre el Vicealmirante y su hermano el Contralmirante Fernando Farías Laguna, hijos de la cuñada del ex secretario Ojeda, pesaban señalamientos de actos de corrupción en la Marina, desde el sexenio pasado.

Este medio difundió los reclamos de ex oficiales navales quienes señalaron que ambos hermanos cabildearon por colocar al sucesor de su tío Rafael Ojeda.

Este sábado, tras la publicación de Harfuch, la Secretaría de Marina replicó el comunicado por el arresto de servidores y directivos de empresas ligados al huachicol, añadiendo que la "ley es para todos".

"La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo", posteó en X.

En un comunicado conjunto, la Semar, FGR y SSPC indicaron que las detenciones fueron luego de operativos para combatir el huachicol y apegados a no permitir la corrupción ni la impunidad.

Asimismo, señalaron que los detenidos serán presentados ante autoridades ministeriales para la definición de su situación jurídica.

"En operaciones coordinadas realizadas en días recientes como resultado de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo diversas órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas con el mercado ilícito de combustibles (MIC), dentro de los cuales se encuentran empresarios y servidores públicos.

"Cabe destacar que estas acciones fueron realizadas en concordancia con los principios que caracterizan a la presente administración federal en el combate a la corrupción y a la impunidad; la cual se mantendrá vigente de manera permanente en las instituciones, a fin de garantizar resultados satisfactorios en los compromisos adquiridos con México.

Vicealmirante Manuel Farías.

Resultados del decomiso

En enero de 2024, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna juró cumplir leal y patrióticamente el cargo de Comandante de la Décima Segunda Zona Naval, con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, así como guardar y hacer guardar la Constitución.

Sin embargo, el sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está hoy preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por su presunta responsabilidad en el tráfico ilegal de combustible.

Se trata del servidor público de más alto rango detenido hasta el momento por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su cruzada contra el huachicol fiscal.

Manuel Roberto Farías Laguna tuvo un vertiginoso ascenso en la Secretaría de Marina (Semar), junto con su hermano Fernando Farías Laguna, quienes en el sexenio pasado fueron señalados de encabezar una red de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias.

Ambos son hijos de la cuñada del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, a quien el expresidente López Obrador definió como una persona "honesta, íntegra...un hombre recto, íntegro y honesto".