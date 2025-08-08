Detienen a ex comisario municipal en Hermosillo

El excomisario de Seguridad Pública de Hermosillo, Sonora, Manuel Emilio Hoyos Díaz fue detenido este jueves en un operativo encabezado por elementos de la Fiscalía estatal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la detención del ex Mando junto con otros elementos de la corporación.

El organismo de justicia precisó que se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión por diversos delitos relacionados con la violación de derechos humanos, derivados de una denuncia y quejas presentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). La Fiscalía anunció que ampliará la información conforme lo permitan los tiempos procesales.

De acuerdo con fuentes locales, los encargados de ejecutar una orden de aprehensión fueron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), que contaron con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Además, su vivienda particular, ubicada en el fraccionamiento Monterrosa, al norte de la capital sonorense fue cateada en un operativo desplegado esta mañana.

De manera extraoficial, se ha relacionado la captura con el caso que provocó su renuncia al cargo el pasado mes de junio.

La detención se produce en el marco de la investigación por la presunta privación ilegal de la libertad de personas en situación de calle, quienes habrían sido trasladadas a Navojoa en el marco de las Fiestas del Pitic 2025.

Manuel Emilio Hoyos fue una figura pública relevante en la seguridad de Hermosillo. Antes de ser nombrado comisario, se desempeñó como director del Observatorio Ciudadano de Seguridad, para posteriormente asumir la titularidad de la Policía Municipal.

La renuncia de Hoyos Díaz el pasado 13 de junio se dio en medio de la polémica por el arresto de dos policías municipales, Ricardo "N" y Pedro Javier "N", a quienes la Fiscalía de Sonora imputó por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad.