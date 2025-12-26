Vinculan a proceso a líder de secta religiosa Lev Tahor

El presunto líder de la organización ortodoxa Lev Tahor, Yoel Alter, detenido en el estado de Chiapas, fue vinculado a proceso por un juez.

El hombre judío, de 35 años y de origen israelí, es acusado de realizar matrimonios forzados entre menores de edad y adultos integrantes de la organización que se asentó en Canadá, para luego dirigirse hacia Guatemala y el municipio de Cacahoatán, en Chiapas.

Detalles sobre la detención de Yoel Alter

Yoel Alter fue detenido el 24 de diciembre en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, y luego deportado a territorio mexicano, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo reclama por delincuencia organizada con fines de trata de personas.

El detenido quedó a disposición de un juez que lo vinculó a proceso, pero será en las próximas horas que se defina su situación jurídica.

Acciones de la Fiscalía General de la República

En noviembre, en Colombia, las autoridades rescataron a 17 menores de edad, que provenían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, y que pertenecían a la organización Lev Tahor.