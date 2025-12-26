Vinculan a proceso a líder de secta religiosa Lev Tahor

Vinculan a proceso a líder de secta religiosa Lev TahorImpacto de Lev Tahor en la región
El presunto líder de la organización ortodoxa Lev Tahor, Yoel Alter, detenido en el estado de Chiapas, fue vinculado a proceso por un juez.
El hombre judío, de 35 años y de origen israelí, es acusado de realizar matrimonios forzados entre menores de edad y adultos integrantes de la organización que se asentó en Canadá, para luego dirigirse hacia Guatemala y el municipio de Cacahoatán, en Chiapas.
Detalles sobre la detención de Yoel Alter
Yoel Alter fue detenido el 24 de diciembre en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, y luego deportado a territorio mexicano, donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo reclama por delincuencia organizada con fines de trata de personas.
El detenido quedó a disposición de un juez que lo vinculó a proceso, pero será en las próximas horas que se defina su situación jurídica.
Acciones de la Fiscalía General de la República
En noviembre, en Colombia, las autoridades rescataron a 17 menores de edad, que provenían de Guatemala, Estados Unidos y Canadá, y que pertenecían a la organización Lev Tahor.