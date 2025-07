Procuraduría General de Justicia Confirma Detención de Policías en BCS

LA PAZ, BCS

Autoridades aprehendieron a seis policías municipales de Los Cabos, en Baja California Sur, a quienes se les investiga por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, cometido presumiblemente contra dos jóvenes.

Con apoyo de la Secretaría de Marina se desplegó un operativo para lograr la detención de estos elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública municipal, luego de contar con elementos de prueba para solicitar su orden de aprehensión.

Se cumplieron los mandamientos judiciales contra Alejandra "N", de 32 años de edad, originaria del estado de Sinaloa; Ramón "N", de 30 años de edad, originario de la Ciudad de México; Sergio "N", de 23 años de edad, originario del estado de Chiapas; Jesús "N", de 33 años de edad; José "N", de 26 años de edad y Pedro "N", de 21 años de edad, estos tres últimos originarios del municipio de Los Cabos.

Según confirmó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), los agentes se encontraban en un domicilio en la colonia Lomas del Sol, en Cabo San Lucas, y allí fueron aprehendidos el día de ayer. Este día continúan los trámites para su presentación ante el juez de control, quien definirá su situación jurídica.

En conferencia de prensa, tras una reunión de integrantes de la Mesa de Seguridad en el municipio de Comondú, el procurador de Justicia, Antonio López Rodríguez, confirmó esta detención y reconoció que está vinculada con la desaparición de dos jóvenes, Pablo Figueroa Martínez (17 años de edad) y Jesús Torres Procopio (21 años de edad), ocurrida en Cabo San Lucas, el pasado 26 de junio.

"Se desplegaron diversas líneas de investigación y se logró recabar información y desafortunadamente apuntó a estos agentes de seguridad pública municipal, en un grado de probabilidad. Tenemos que mantener la presunción de inocencia, pero los datos indican que hay probabilidad de que ellos hayan participado en la detención de estos jóvenes, que no han aparecido tras ello", expresó.

Expuso que los datos arrojaron que estos policías habrían detenido a los jóvenes y no los llevaron ni a barandilla ni ante un juez, es decir no fueron presentados de forma inmediata ante ninguna autoridad y ya no fue posible localizarlos.

Dijo comprender que esta información cause "impacto", dijo, entre la sociedad y las propias corporaciones de seguridad.

"Causa impacto porque son agentes de seguridad y los agentes de seguridad estamos para proteger a la ciudadanía. Yo sé que es de impacto incluso para las propias fuerzas de seguridad, para nosotros mismos, porque los consideramos parte integrante de nosotros, pero hay estos hechos y no podemos ocultarlos", afirmó.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, se pronunció sobre estas detenciones de policías municipales y dijo será respetuosos de las investigaciones y aseguró no se tolerará en la administración actos que vayan contra la seguridad de ciudadanos en la localidad.

"La XV administración refrenda su compromiso con la legalidad y no tolerará actos que vayan en contra de la salvaguarda y seguridad de todos los ciudadanos de Los Cabos, siempre en el marco de la ley y el respeto a las instituciones", expresó en un comunicado.

Señaló que redoblarán esfuerzos en "capacitación interna" y en prevención del delito.

"Nuestro interés es la seguridad de cada familia que contribuye a la fortaleza del municipio, así como de quienes nos visitan", puntualizó.

Colectivos siguen localizando fosas y osamentas

Colectivos de Búsqueda en Los Cabos marcharon recientemente para exigir justicia y actuación de las autoridades ante las desapariciones que se han registrado en la zona y en general en el estado.

En la capital del estado, en tanto, el Colectivo de Búsquedas por La Paz, continúa las jornadas de búsquedas. En los hallazgos más recientes, a inicios del mes de julio, localizaron cuatro fosas con ocho osamentas y se inició el proceso para la identificación. El año pasado lograron la recuperación de medio centenar de osamentas tras las búsquedas en campo.

Según datos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en BCS, de enero a junio de este año se realizaron 240 reportes por desaparición, de ellos se localizaron a 165 personas; no obstante, permanecen desaparecidas al menos 77 personas.