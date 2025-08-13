Mayoría de mexicanos detenidos en Florida, por cargos menores

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Sabines Guerrero, cónsul de México en Orlando, Florida, visitó este martes el centro de detención de Baker, donde reportó que hay 100 personas mexicanas detenidas, la mayoría por faltas menores.

Indicó que ayer se entrevistaron a 10 personas mexicanas: "100 mexicanos. En otra época habían 12, 14 y hoy estamos rebasando las decenas de mexicanas y mexicanos".

Apuntó el cónsul que la mayoría de los casos son por temas de manejar sin licencia o por tener vidrios oscuros en el vehículo. El abogado Amaro y Yael dijo que se les argumenta cargos menores, "pero son detenidos para hacer el fall de migración".

"No son criminales, son personas inocentes que no han cometido ningún crimen; con faltas menores como manejar sin licencia y ha sido el común denominador", comentó. Aseguró que la mayoría quiere regresar a México, "pero no los dejan".

Sabines Guerrero reiteró que el consulado que encabeza dará seguimiento a los casos, así como ayuda legal. Insistió en que los y las connacionales deben tener información migratoria para conocer sus derechos.

Entre los problemas que han encontrado, reportó que la mayoría de los hijos de quienes están detenidos no tienen la nacionalidad mexicana ni el pasaporte de México.