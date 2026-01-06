Fuerzas federales y estatales realizan operativos en Sinaloa

CULIACÁN, Sin.- En operativos por separados en los municipios de Elota y Navolato, fuerzas federales y estatales aseguraron armas de fuego, tres vehículos y detuvo a una pareja, la mujer es una menor de edad, los cuales portaban fusiles automáticos, cargadores y chalecos tácticos.

Un reporte sobre un vehículo con características a uno recién robado movilizó a elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado y cerca de la colonia La Tomatera, observaron dos unidades motrices, similares a un listado de robados.

En ese lugar detuvieron a dos jóvenes, uno de ellos del sexo femenino menor de edad, los cuales vigilaban dos vehículos con reporte de robo, se les aseguró dos fusiles AK-47, nueve cargadores abastecidos de diversos calibres y un chaleco táctico.

Los elementos de la Guardia Nacional, en el mismo municipio, en un patrullaje por la comunidad de Sinaloa, observaron una camioneta Pick Up, blanca abandonada, al cotejar su registro, encontraron que cuenta con reporte de robo.

El personal del ejército, en su patrullaje de reconocimiento terrestre en el poblado Casas Viejas, del municipio de Elota, a la orilla de un cuerpo de agua, descubrieron abandonados dos rifles automáticos, dos cargadores y sesenta cartuchos útiles.