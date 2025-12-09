Empresario mexicano es aprehendido en EU

Desde hace una semana, el empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández se encuentra bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California. Quintanilla Hernández está vinculado con el Grupo Transportistas Unidos Mexicanos (TUM) y era buscado por la justicia mexicana por presuntos delitos de falsedad de declaraciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Qué cargos enfrenta Manfred Mauricio Quintanilla Hernández?

Según reportes, el empresario lleva fuera de México desde mediados de 2024, cuando se emitieron diversas órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos también estarían vinculados con la empresa Energía del Valle de México, que habría tenido contratos con la Comisión Federal de Electricidad en la capital del país.

Quintanilla Hernández se ha visto relacionado además con filtraciones publicadas por ProPublica en 2024 sobre supuestas aportaciones de grupos criminales a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Los reportes indican que los contactos los realizó Mauricio Soto Caballero, socio de Quintanilla Hernández en la empresa Arte y Creatividad Digital S.A. de C.V..

Detalles sobre la relación de Quintanilla con Grupo TUM

Desde 2002, la sociedad entre Quintanilla Hernández y Soto Caballero permitió contratos con la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Según Milenio, conflictos relacionados con estos contratos habrían llevado a que Quintanilla Hernández participara en la creación de versiones sobre supuestos aportes del crimen organizado a la campaña presidencial de 2006.

Recientemente, Proceso informó que Quintanilla Hernández enfrenta más de 60 procesos judiciales entre 2024 y 2025, que incluyen amparos, juicios mercantiles y civiles. También se cuestiona que empresas vinculadas con él, como Grupo TUM, continúen obteniendo contratos públicos, incluido uno de más de 1.000 millones de pesos con el Servicio Postal Mexicano.

Impacto de la detención en contratos públicos en México

Grupo TUM, dirigido actualmente por Miguel Quintanilla Hernández, emitió un comunicado deslindando a la empresa de la situación legal de Mauricio Quintanilla. Señalan que su participación es únicamente patrimonial y que no tiene funciones directivas ni operativas dentro de la compañía desde hace más de siete años.

El caso de Mauricio Quintanilla Hernández pone nuevamente en el centro del debate la relación entre empresarios, contratos públicos y procesos judiciales, así como los mecanismos para asegurar la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos y servicios en México.