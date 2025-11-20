Celebra la CNDH prisión de exagente del CISEN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos celebró la detención y el auto de formal prisión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del CISEN, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

¿Qué ocurrió?

El organismo señaló que este avance es resultado de la Recomendación 48VG/2021, que documentó tortura, violaciones graves a derechos humanos y manipulación de pruebas en el caso de Mario Aburto. Destacó que tras años de dilaciones, la FGR reunió más de 40 evidencias nuevas y reabrió la investigación, revelando elementos que apuntan directamente a Sánchez Ortega y que habrían sido ocultados durante décadas.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La CNDH ha enfatizado la importancia de este avance en la justicia, subrayando que la detención de Sánchez Ortega representa un paso significativo en la búsqueda de la verdad sobre el caso de Colosio. Este hecho podría abrir nuevas líneas de investigación y contribuir a esclarecer los eventos que rodearon el asesinato.

¿Cuáles son las consecuencias?

La reactivación de la investigación y la detención de Jorge Antonio Sánchez Ortega podrían tener un impacto considerable en el sistema de justicia en México. La FGR ha indicado que continuará trabajando para asegurar que se haga justicia en este emblemático caso que ha marcado la historia política del país.