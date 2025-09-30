Amaga con arma de fuego en Metro Centro Médico

CIUDAD DE MÉXICO.- Un hombre fue detenido tras amagar con un arma de fuego al interior de la estación Centro Médico del Metro y realizar detonaciones en inmediaciones del lugar.

Un video captó el momento en el que el hombre busca caminar por pasillos de la estación con el arma desenfundada mientras otros usuarios piden auxilio.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que operadores del C2 reportaron disparos en la Avenida Cuauhtémoc y Eje 3 Sur, colonia Roma Sur.

Al llegar, una persona denunció que momentos antes discutió con un hombre en la escalera de la estación, quien desenfundó un arma y disparó contra el suelo.

Los policías localizaron al presunto responsable, de 54 años, a quien le aseguraron un arma de fuego, 28 cartuchos útiles distribuidos en tres cargadores y una identificación vigente de una dependencia federal militar.