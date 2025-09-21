‘Existe un cambio con la detención de Bermúdez’

CIUDAD DE MÉXICO.- La detención de Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, es la muestra de que existe un cambio, consideró este jueves el Secretario de Gobierno del Estado, José Ramiro “Pepín” López Obrador.

“La muestra de que él ya está detenido, ya es una muestra de que hay un cambio (...) los que imparten justicia son los que van a decidir si es culpable o inocente de todo lo que se le imputa”, dijo a medios locales.

“Apenas está empezando el proceso, hay que esperar”, remarcó. “El asunto no es sólo la acusación, hay que escuchar a los que son acusados”.

“Pepín” López Obrador fue cuestionado si el ex Gobernador Adán Augusto López debe comparecer para no dar lugar a especulaciones, a lo que respondió con una negativa con su dedo índice.

La aprehensión de Bermúdez se concretó en Paraguay, donde fue ubicado en una residencia de lujo tras una investigación financiera y labores de vigilancia.

En México quedó internado en el penal federal del Altiplano.

La Fiscalía de Tabasco le imputa secuestro, asociación delictuosa y extorsión, delitos que podrían derivar en una condena de hasta 158 años de prisión, de acuerdo con el Fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez. La audiencia inicial se programó de forma privada y vía remota.

El Secretario de Gobierno también fue cuestionado sobre la supuesta captura de José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, ex Comisionado Estatal de Seguridad Pública, incluido en el expediente de Bermúdez.

“Vamos a esperar, vamos a informar, esperemos”, respondió.

La caída de “El Comandante H” se produce en un escenario de reacomodos en el aparato de seguridad, pues apenas se ordenó el cambio de mando de la 30 Zona Militar asentada en Villahermosa, ahora a cargo del General Jesús Alejandro Adame Cabrera.

También se registró un relevo en la comandancia de la 38 Zona Militar con sede en Tenosique, al mando del General Antonio Ramírez Escobedo.

En el mapa delictivo, fuentes de seguridad externaron que existen pugnas internas en distintas células delictivas por el liderazgo en agrupaciones como “La Barredora”, cuyo liderazgo estaba recargado en Hernán Bermúdez.

