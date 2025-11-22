Detienen a 7 escoltas de Carlos Manzo

Las autoridades de Michoacán han detenido a siete escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la noche de su asesinato el pasado 1 de noviembre, según informó la Fiscalía estatal.

Los policías municipales fueron aprehendidos por homicidio calificado por omisión en calidad de garante, tras disparar contra Víctor Manuel Ubaldo, el adolescente que había abierto fuego contra Manzo, cuando éste ya estaba inmovilizado. Las detenciones se realizaron en la Casa de la Cultura de Uruapan y los escoltas serán trasladados al Centro Penitenciario Lic. David Franco Rodríguez en Morelia, en un operativo coordinado por Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército.

¿Qué ocurrió?

El homicidio de Manzo, ocurrido durante el Festival de la Vela, involucró al joven agresor y a varios cómplices que murieron posteriormente en circunstancias vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación, según las autoridades. Con estas detenciones, el Gobierno estatal y federal busca demostrar que el crimen no quedará impune, mientras la investigación se centra ahora en el primer círculo de seguridad del alcalde y en esclarecer la cadena de eventos que permitió que el adolescente disparara y fuera abatido tras ser neutralizado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades han enfatizado que estas detenciones son un paso importante para garantizar la justicia en el caso del asesinato de Carlos Manzo. La Fiscalía estatal ha declarado que se seguirán investigando todos los aspectos relacionados con el ataque, incluyendo la posible participación de otros actores involucrados en el crimen. La comunidad de Uruapan espera que se tomen medidas efectivas para prevenir futuros incidentes de violencia en la región.