Detienen a "Delta 1" en Jalisco, informa García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención de un hombre, así como el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en Durango.

¿Qué acciones se tomaron en Jalisco?

A través de redes sociales, García Harfuch indicó que, en dos operaciones conjuntas en Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a Armando "N", alias "Delta 1".

El ahora detenido está relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Detalles sobre el laboratorio desmantelado en Durango

En otra acción llevada a cabo en Durango, personal del gabinete de Seguridad desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.

¿Quién es Armando N y qué delitos se le imputan?

La detención de Armando N es un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado, dado su historial delictivo y su vinculación con actividades que afectan la seguridad pública.