DEA arresta a cuñado de El Mencho por tráfico de drogas

Abigael González Valencia , "El Cuini", fue detenido por el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), Terry Cole, al arribar el martes a Washington como parte de la entrega de 26 líderes criminales que hizo México a los Estados Unidos.

La agencia antidrogas difundió este jueves una fotografía en la que se ve que el funcionario policial lleva bajo custodia al cuñado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en conjunto con un agente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tras bajar del avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que lo trasladó a los Estados Unidos.

"El Administrador Terry Cole detiene al objetivo de alto nivel de la DEA, Abigael ´El Cuini´ González Valencia, cuñado de ´El Mencho´ y principal financista de la operación del CJNG", presumió la oficina en un mensaje en una red social.

En la imagen se observa a "El Cuini", considerado el principal operador financiero del CJNG, con el uniforme de reo y esposado en manos y pies.

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó a Washington a González Valencia, donde ya se declaró no culpable de los cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Para la DEA, "Los Cuinis" financiaron la fundación y crecimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que trafica cientos de toneladas de cocaína, metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos y otros países, y es conocido por su violencia extrema, asesinatos, tortura y corrupción.

Además, son señalados del tráfico de múltiples toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hacia Estados Unidos.