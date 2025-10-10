Adidas acuerda resarcimiento por plagio de huaraches en Oaxaca

Luego de que la marca deportiva Adidas ofreciera una disculpa pública por el plagio de diseños de huaraches artesanales originarios de Oaxaca, la Secretaría de Cultura federal confirmó que se alcanzó un acuerdo de resarcimiento con la comunidad afectada, aunque los detalles aún no pueden hacerse públicos.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, informó que en el proceso participaron el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), quienes acompañaron las reuniones con los artesanos conforme a la legislación vigente.

"Hubo reuniones con la comunidad afectada; en esas reuniones acompañó el IMPI y el Indautor, que son las dos instancias que se encargan de ello, de acuerdo a la ley, y se llegó a varios acuerdos con la marca. El acuerdo de resarcimiento tiene que ver todavía no se puede anunciar públicamente, pero con algunas infraestructuras que pidió la propia comunidad, y después se pensará en algún tipo de colaboración más adelante, pero ya hay un contrato de resarcimiento a la comunidad", explicó Núñez Bespalova.

La funcionaria señaló además que los zapatos en cuestión fueron retirados del mercado apenas una semana después de que se detectara la apropiación indebida de los diseños.

"No, no, esos zapatos se bajaron del mercado de inmediato, a la semana se bajaron", aclaró.

El caso se suma a una serie de denuncias previas contra empresas internacionales por el uso no autorizado de elementos culturales y textiles de comunidades indígenas mexicanas.