Ruta y horarios de la segunda marcha Generación Z y desfile militar

Una nueva marcha de la Generación Z está prevista para el 20 de noviembre, de acuerdo a la cuenta del movimiento en la red social X.

La segunda manifestación partirá a las 11 de la mañana del mismo punto y tendrá la misma ruta que la anterior. "Estados que deseen participar, mismos puntos de inicio y final que el 15 de noviembre", dice la convocatoria en X.

¿Cuál es la ruta de la marcha?

Por lo anterior, la segunda marcha saldría del Ángel de la Independencia para avanzar sobre Paseo de la Reforma hasta avenida Juárez, luego adelantará un pequeño tramo por el Eje Central Lázaro Cárdenas y finalmente 5 de Mayo hasta llegar al Zócalo.

Las alternativas viales por la manifestación de la Generación Z del pasado sábado 15 de noviembre, dadas a conocer por la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fueron:

Para los automovilistas que busquen desplazarse de norte a sur, se recomienda usar el Circuito Interior. La alternativa para moverse de poniente a oriente de la capital es el Eje 1 Norte José Antonio Alzate. Quienes busquen trasladarse de norte a sur al oriente de la ciudad pueden usar el Eje 1 Oriente Circunvalación. La opción al sur para los automovilistas que se trasladen de oriente a poniente, y viceversa, es la avenida Chapultepec y José María Izazaga.

¿Qué otras manifestaciones están programadas?

Además, se convocó a otra manifestación a las 9 horas del 20 de noviembre en la UNAM, sin dar más detalles del lugar exacto.

Cabe señalar que la mañana del jueves también se realizará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual saldrá del Zócalo capitalino a las 10 de la mañana. La ruta del desfile fue modificada este año, ya que partirá del Circuito Zócalo para tomar avenida 5 de Mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas, posteriormente avenida Juárez y al final Avenida de la República, para culminar en el Monumento a la Revolución.