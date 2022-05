Destaca Moreno aporte empresarial

Dijo que el gobierno de la 4T no tiene una visión de futuro y ha destrozado los apoyos a las medianas, pequeñas y micro empresas. Es responsabilidad de Morena y este gobierno que exista una inflación de casi el 8%, lo cual es lamentable, no hay empleo, no hay crecimiento económico y ello sumado a la crisis de inseguridad.

"Es una desgracia estos de Morena con más de 120 mil homicidios. Este gobierno se cae a pedazos", concluyó.

REITERA RECHAZO A REFORMA ELECTORAL

En tanto, el presidente nacional del PRI reiteró el rechazo de su partido hacia la reforma electoral del presidente López Obrador.

"No vamos a permitir que conviertan a México en una dictadura", respondió al ser cuestionado sobre la iniciativa.

"La reforma electoral no va a pasar. No vamos a caer en distracciones", subrayó.