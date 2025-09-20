Colapso de puentes en Chiapas por lluvias: comunidades incomunicadas

Las intensas lluvias que se registraron en la región Costa de Chiapas provocaron el colapso de dos puentes relevantes para la circulación en la zona, lo que dejó a varias comunidades incomunicadas.

Ambos puentes, el Tablazón I y Pacayal se encuentran en el municipio de Mapastepec. Estos desplomes generaron el cierre de la Carretera Costera en el tramo que va de Mapastepec a Tapachula.

La Secretaría de Protección Civil (PC) de Chiapas informó que su titular, Mauricio Cordero Rodríguez visitó la zona para atender personalmente las contingencias.

Informó que se coordina un operativo para atender las zonas afectadas y buscar rutas alternas, principalmente a los municipios de Mapastepec y Tapachula, en lo que se restablece la comunicación habitual.

Esta mañana PC estatal informó que fue habilitada una ruta alterna, pero sólo recomendó el paso para "vehículos grandes". La vía inicia en la cabecera municipal de Mapastepec, continúa hacia el ejido Abraham González y, a 200 metros del puente colapsado, desvía hacia la izquierda con destino a Sesecapa, para después reincorporarse a la carretera federal hacia Tapachula.

Por el momento no existen vías seguras para el tránsito de vehículos, lo que mantiene varados a cientos de automovilistas y ciudadanos.

El Gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, informó que el Sistema Estatal de Protección Civil está trabajando para atender las afectaciones en Mapastepec, para reabrir las vías cerradas y habilitar rutas alternas en la zona costera.

El morenista indicó que esto impidió la llegada de personas al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que este fin de semana visita Tapachula.

" A todas y todos les pido seguir las indicaciones de la Guardia Nacional y Protección Civil que ya se encuentran en el lugar de los hechos. Sé que muchos venían con mucho entusiasmo a ver a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo principal es salvaguardar su integridad", pidió.

El colapso de la infraestructura vial generó una situación de emergencia. El puente Tablazón I, que conecta con la comunidad de Ulapa, se derrumbó debido a la fuerza del río y afectó el suministro de agua potable en diversas zonas de Mapastepec.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) informó que su tanque de almacenamiento se encuentra afectado, por lo que el servicio de agua es intermitente o nulo en varios barrios.

Pese al alto riesgo, ciudadanos desesperados transitan a pie por los puentes colapsados, usan cuerdas y cadenas humanas para ayudarse mutuamente a cruzar y salir de las comunidades incomunicadas.

De igual manera, el puente Pacayal se desplomó mientras era transitado por vehículos. Aunque este incidente no dejó personas lesionadas, el tramo quedó completamente intransitable.

Aunado a ello, en el municipio de La Concordia, la Secretaría de Protección Civil y la Policía Municipal atendieron un reporte sobre el puente en el tramo Independencia-Benito Juárez, que presenta agrietamientos y hundimiento a causa de las lluvias. Se acordonó el área para prevenir riesgos y se recomendó a los automovilistas extremar precauciones.

Adicionalmente, se han registrado derrumbes en otros caminos rurales, como el que conecta la comunidad de Ruiz Cortines con Mapastepec, y un deslizamiento de tierra en el municipio de Cintalapa.

Ante la emergencia, el Gobierno de Mapastepec activó varios refugios temporales en lugares como el Salón San Pedro Apóstol, la Casa Ejidal y la Unidad Deportiva, para resguardar a las familias afectadas por inundaciones y la crecida de los ríos.

La situación de alerta se mantiene, ya que las lluvias continuarán en la entidad según el pronóstico del Sistema de Alerta Temprana (SIAT) de Protección Civil.

Autoridades exhortan a la población a evitar transitar por las zonas afectadas para no poner en riesgo su integridad.