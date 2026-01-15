Elementos federales y estatales refuerzan seguridad en Hidalgo

PACHUCA, Hgo.- Un total de 620 elementos de corporaciones federales y estatales fueron desplegados la noche de ayer a la región de Tula para fortalecer las acciones en contra de la delincuencia. El operativo interinstitucional permanecerá de manera permanente en esta zona.

Durante los primeros días de enero se reportaron al menos 10 homicidios presuntamente relacionados con el crimen organizado en la región, por lo que se implementó un blindaje de seguridad en los municipios de Tula, Tepeji del Río, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Atotonilco.

Acciones de la autoridad en Tula y municipios cercanos

El Gobierno del Estado informó que la estrategia está encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Salvador Cruz Neri, en coordinación con la Procuraduría de Justicia, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El blindaje de la seguridad se extiende a toda la región, donde se desarrollan acciones coordinadas que incluyen presencia policial, labores de prevención e investigación.

Detalles confirmados sobre el operativo de seguridad

Como parte de este despliegue, más de 300 elementos federales se integraron a las tareas que ya se realizaban de manera continua en la zona. En una primera fase, las autoridades llevaron a cabo dos cateos en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula.

En dicha localidad se atiende la problemática del robo de combustible, actividad que ha generado una escalada de violencia en la región.

Impacto del robo de combustible en la violencia en Tula

En total, son 620 elementos los que forman parte de este operativo simultáneo, cuyo objetivo es recuperar la tranquilidad en la zona. El Gabinete de Seguridad indicó que el despliegue se mantendrá de manera permanente.