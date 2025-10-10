Fuerzas Armadas auxilian a la población afectada por "Raymond"

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Marina, Ejército y Guardia Nacional brindan apoyo a la población afectada por las lluvias derivadas del paso de los fenómenos meteorológicos "Priscilla" y "Raymond".

En el norte de Veracruz, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó 100 elementos de la Brigada de Respuesta ante Emergencias, quienes apoyan en los municipios de Álamo Temapache y Poza Rica, con 17 vehículos, entre ellos dos autobuses, dos pipas de agua y dos ambulancias, así como equipo especializado como una motobomba de achique, la cual sirve para reducir los niveles de agua en las zonas de mayor afectación; así como una planta generadora de energía eléctrica.

La dependencia informó que el personal naval ha realizado evacuaciones médicas y 116 personas han sido auxiliadas en zonas inundadas; también destacó que se emplea una embarcación menor tipo BOA para traslados de familias afectadas a zonas seguras y se reparte agua embotellada.

Asimismo, aseguró que se realizan reuniones y acciones con la comunidad marítima y autoridades de Protección Civil y de los tres órdenes de gobierno, para brindar atención a quienes así lo requieran.

La Marina alertó que se mantiene el potencial de lluvias muy fuertes y tormentas eléctricas sobre la región centro y sur de los estados de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Asimismo, agregó que debido al establecimiento de vaguadas prevalecerá potencial de tormentas locales que podrían ocasionar chubascos, rachas de viento fuerte, oleaje elevado, actividad eléctrica y reducción a la visibilidad sobre costas y regiones marítimas del Golfo de México y Caribe mexicano.

Por su parte, personal del Ejército y de la Guardia Nacional aplican el Plan DNIII-E en su fase de auxilio en los municipios de Axtla de Terrazas y Tamazunchale en la zona Huasteca de San Luis Potosí.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que 77 efectivos se encuentran desplegados en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, Protección Civil y Comisión Nacional del Agua (Conagua), realizan juntas de coordinación e intercambio de información, recorridos en las zonas de riesgo para la evacuación de personas en caso de ser necesario, perifoneo, desazolve y despeje de caminos y carreteras.