Cámara de Diputados hará despidos masivos

La Cámara de Diputados despedirá esta quincena al menos 30 trabajadores, entre ellos una mujer con cáncer, como parte de las medidas para evitar dificultades en 2026, cuando su presupuesto registrará una reducción en términos reales.

Estos despidos, que ahora se concentrarán en el área de Comunicación Social, se suman a los que se han registrado en meses anteriores en áreas como la Biblioteca.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Ricardo Monreal, informó que los despidos forman parte de las medidas que le solicitó al Secretario General, Mauricio Farah, tomar para evitar dificultades el próximo ejercicio fiscal.

De acuerdo con Monreal, para 2026, la Cámara de Diputados solicitó un presupuesto similar al de este año, lo que equivale a una reducción en términos reales.

"Lo que sucede es que el año próximo tendremos menos presupuesto y lo único que yo le pedí al secretario general es que tomara las medidas para que el próximo año no tuviéramos dificultades. El año próximo tendremos prácticamente menos 7 por ciento del presupuesto, 3.5 por ciento, que es el relativo a la inflación de este año y obviamente lo que se acumule el próximo año. Yo le calculo que tendremos menos del 7 por ciento del presupuesto", dijo.

Monreal adelantó que le solicitará a Farah tomar las medidas necesarias para causar el menor daño posible.

Dijo que como parte de una política de austeridad, también tienen contemplado restringir al máximo viajes y viáticos e incluso agregó que, de ser necesario, estarían dispuestos a recortar el salario de las y los diputados. El coordinador de Morena afirmó que se vienen momentos difíciles para la Cámara de Diputados en materia presupuestal.

No obstante, consideró que están obligados a dar el ejemplo, para poder exigirle a otros poderes disminuir su presupuesto.

En días pasados, anticipó recortes para el Poder Judicial, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cara a la discusión de presupuesto 2026.

"La verdad es que vienen momentos difíciles, nosotros decidimos poner el ejemplo a todos los órganos del Gobierno, porque hay quienes excedieron pidiendo hasta el 19 por ciento de aumento, pues obviamente no se va a conceder. Y si no entendemos que el buen juez por su causa empieza, no tendríamos autoridad moral para poderles exigir a los otros poderes que disminuyan su presupuesto", declaró.







