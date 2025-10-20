Entregan 25 mil despensas

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó las primeras 25 mil despensas a damnificados por las lluvias en Veracruz e Hidalgo, así como artículos de primera necesidad, ropa, gel antibacterial y cubrebocas.

Este fin de semana, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, coordinó los trabajos de distribución en Poza Rica, Veracruz, mientras continúa la recepción de ayuda en los 106 centros de acopio habilitados.

El dirigente nacional recorrió zonas afectadas, donde la estructura sindical de las secciones 32 y 56 realiza brigadas de apoyo. Destacó que este esfuerzo refleja el compromiso social y empatía de los trabajadores de la educación con los damnificados.

Cepeda Salas dijo que el SNTE seguirá acompañando a quien lo necesite en este momento difícil. “Todo lo que podamos hacer por ustedes, para eso es el Sindicato. Por eso defendemos con tanta pasión, con tanta emoción a nuestro Sindicato y por eso nos sentimos tan orgullosos de él”.

Indicó que, para volver a clases lo antes posible, mantiene coordinación con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, quien le expresó su admiración por la forma en que se movilizó el magisterio ante la contingencia.

Asimismo, resaltó que, “cada despensa representa la generosidad de una comunidad que nunca se queda indiferente ante el dolor ajeno. Invitamos a seguir donando en los centros de acopio instalados en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México. Juntos lograremos que la esperanza llegue a más familias”.

Durante el recorrido, trabajadores de la educación en Veracruz y pobladores agradecieron al dirigente nacional por su respaldo, y también a quie-

nes se han solidarizado desde distintos lugares del país.