Mujeres marchan en CDMX por aborto legal, seguro y gratuito

En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, cientos de mujeres se concentraron en la Glorieta de las Mujeres que Luchan para marchar hacia el Hemiciclo a Juárez con una sola consigna: aborto legal, seguro y gratuito.

Alrededor del mediodía, al ritmo de cumbia y sonideros disidentes, las mujeres bailaron y repartieron pañuelos verdes y fanzines sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como también stickers, condones y lubricantes.

Durante la protesta, activistas y organizaciones exigieron voluntad política en el Senado de la República para legislar sobre la eliminación del delito de aborto en el Código Penal Federal a fin de garantizar el derecho de las mujeres a éste sin restricciones ni criminalización, pues, sostuvieron, mantenerlo perpetúa el estigma y genera miedo.

Fernanda Pozos, integrante del Fondo María, acudió a la marcha para exigir al Senado de la República la despenalización del aborto del Código Federal Penal y Locales, "porque ello sigue haciendo que se criminalice y se persiga a las mujeres y personas que abortamos".

Además, demandó que se garantice el acceso real al aborto, "porque estamos viendo que en los estados que se despenalizó parcialmente sigue habiendo carpetas de investigación por aborto y personas encarceladas".

Para ella, las consecuencias de un aborto legal y seguro radican en la agudización de la desigualdad, "porque quienes tienen mayor dificultad para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito son personas migrantes, adolescentes, la comunidad trans y personas racializadas".

Ante ello, llamó a las autoridades gubernamentales a desplegar acciones reales para garantizar un aborto legal y seguro, como reformar leyes en materia de salud y educación, mayor asignación de recursos y campañas de sensibilización para atajar la problemática de manera integral.

Julieta Cano asistió a la movilización para pedir la legalización del aborto en las 32 entidades federativas "para que las mujeres dejen de correr riesgos y puedan decidir sobre sus cuerpos".

"El Senado tiene que hacer lo correspondiente para que no sólo sea legal en todo el país sino que también sea con acceso gratuito para todas las mujeres que están en situación vulnerable", expresó.

Para ella, algunas de las consecuencias del aborto clandestino son la muerte de mujeres que no pueden acceder a éste de manera segura y asistida, así como maternidades no deseadas.

Además, destacó la importancia de que la sociedad acompañe la exigencia, "porque una lucha que le corresponde a hombres y mujeres y es bueno que se convierta en una exigencia colectiva".

Por su parte, Pascale Brennan, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir A.C., reprochó que el "Senado no ha hecho su trabajo" e invitó a todas las personas a sumarse al movimiento.

"Invitamos a portar con orgullo el pañuelo, porque aún hay muchos tabúes con respecto al aborto, pero la realidad es que sólo es un episodio más en la vida reproductiva. El aborto existe, y tiene que ser considerado como lo que es: un derecho".

De igual manera, Fernanda Castro, integrante de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), reclamó que el aborto continúe en el Código Penal Federal, porque implica criminalización hacia las mujeres.