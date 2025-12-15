Agroindustrias arrasan con la selva yucateca

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) alertó sobre la devastación de más de 6 mil hectáreas de selva en Yucatán, un daño que calificó como irreversible. Las afectaciones se concentran principalmente en el cono sur del estado, una de las regiones ecológicas más frágiles y estratégicas de la península.

¿Qué acciones toma Semarnat ante la devastación?

Guillermo Porras Quevedo, delegado de Semarnat en la entidad, señaló que la expansión acelerada de agroindustrias vinculadas a grupos menonitas ha provocado el desmonte masivo de selva, en muchos casos sin contar con permisos ambientales vigentes. Municipios como Tekax, Peto y Tzucacab han registrado la apertura indiscriminada de tierras para monocultivos.