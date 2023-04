Desmiente Adán a SRE: Cumbre no se canceló por Covid de AMLO

Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, señaló, contrario a lo informado por la Cancillería, que la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria de América Latina, que se realizaría en Cancún el 6 y 7 de mayo, no fue suspendida por el tercer contagio de Covid del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No tiene que ver con la enfermedad del Presidente. No, no, nada que ver, nosotros creemos y así lo sostiene los médicos, que el señor Presidente estará reanudando sus actividades normales, aunque está muy al pendiente del despacho de los asuntos públicos, antes de fin de semana", abundó.

En conferencia, el encargado de la política interior del País, señaló que el Mandatario federal, que tiene cada vez menos síntomas, estaría reanudando sus actividades con normalidad antes del fin de semana.

"El Presidente de la República continúa recuperándose, ya cada día son menos los síntomas, la sintomatología en estos casos asociada Covid-19, lamentablemente no pudo acompañar no soy el doctor Alcocer, aunque en la reunión de esta mañana nos envió el último reporte sobre el estado de salud del Presidente", declaró.

"Todo parece indicar que antes del fin de semana ya estará reanudando sus actividades de manera normal, continúa en aislamiento, pero ya recuperándose de la afección", agregó.