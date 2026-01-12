Semar destruyen laboratorios clandestinos en 3 estados

CIUDAD DE MÉXICO.- En dos acciones, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron y neutralizaron laboratorios clandestinos empleados para la producción de drogas sintéticas, en Durango, Sinaloa y Michoacán.

En un comunicado la dependencia informó que la primera acción se realizó durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde se ubicó un laboratorio clandestino y aseguraron mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos y material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas.

Acciones de la autoridad en la lucha contra las drogas

En una segunda acción, en Sinaloa, en la comunidad Los Cedros, los navales desmantelaron un laboratorio clandestino e incautaron 750 kilos de producto terminado, mil 150 litros y 695 kilos de precursores químicos.

En Michoacán, en La Escondida, se localizó y desmanteló un laboratorio, se aseguraron nueve mil 700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas.

Impacto de los laboratorios en la delincuencia organizada

La destrucción de los laboratorios representa un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada y evita que estas sustancias ilícitas lleguen a la sociedad.

En estas acciones también participaron integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).