Designan titular de Comisión de Búsqueda

Designan titular de Comisión de BúsquedaMartha Lidia Pérez Gumecindo, Fiscal Especial, es designada por Claudia Sheinbaum como la nueva Comisionada de Búsqueda Nacional en México, destacando su compromiso y experiencia en la investigación de desaparición forzada
Martha Lidia Pérez Gumecindo, actual Fiscal Especial para la Investigación de Desaparición Forzada, fue nombrada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como la nueva Comisionada de Búsqueda Nacional.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, informó que cumplió con la trayectoria, experiencia profesional, compromiso y empatía con las víctimas y capacidad técnica, criterios establecidos en la ley.
