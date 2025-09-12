Designan titular de Comisión de Búsqueda

Martha Lidia Pérez Gumecindo, actual Fiscal Especial para la Investigación de Desaparición Forzada, fue nombrada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como la nueva Comisionada de Búsqueda Nacional.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, informó que cumplió con la trayectoria, experiencia profesional, compromiso y empatía con las víctimas y capacidad técnica, criterios establecidos en la ley.