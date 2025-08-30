Designación del Órgano Administrativo Judicial por la Suprema Corte

La primera decisión de los nuevos ministros de la Suprema Corte que tomarán protesta el lunes fue la designación del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que gestionará los recursos y vigilará al Poder Judicial.

Aguilar indicó en un comunicado de prensa que se llegó al acuerdo el jueves, en la séptima reunión de los nueve ministros, electos el 2 de junio.

"En esta sesión tomaron nota del conjunto de decisiones administrativas que, derivado del proceso de transición, debe tomar el Órgano de Administración Judicial a la brevedad", informó.

"Frente a ello, resolvieron que una de sus primeras decisiones será la designación, el próximo 1 de septiembre, de las tres personas integrantes del Órgano de Administración Judicial que corresponde nombrar a la Suprema Corte de Justicia", agregó.

Señaló que quienes resulten designados habrán de incorporarse de manera inmediata a sus funciones para agilizar las decisiones administrativas.

El OAJ, que suplirá al Consejo de la Judicatura eliminado con la reforma judicial, estará compuesto por cinco integrantes. Tres nombrados por la Corte, uno por el Sendo y otro por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Mandataria dijo el 21 de agosto que propondrá al abogado Néstor Vargas, su Consejero Jurídico durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Al Senado le corresponde nombrar a otro integrante, pero será hasta el inicio del nuevo periodo de sesiones, ya que la Constitución no faculta a la Comisión Permanente para hacer esta designación. Aguilar prometió que los ministros vigilarán que se respeten y garanticen los derechos laborales.