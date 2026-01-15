Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales

El abogado penalista Jorge Nader Kuri fue designado por invitación de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, directora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), un organismo dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) encargado de la investigación, docencia y promoción de la justicia penal en México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el también maestro del INACIPE por más de 20 años y egresado del Instituto, comentó que este jueves fue nombrado oficialmente en el cargo y que mañana 16 de enero entrará en funciones por tiempo indefinido, hasta que sea removido del cargo.

"Yo recibí la invitación de la fiscal Godoy para hacerme cargo de este Instituto y me comunicó su deseo de que el INACIPE sea una institución de la que se sienta orgullosa México y yo le reafirmé mi propósito de lograr cumplir sus instrucciones como ella me las transmitió", compartió.

¿Qué retos enfrenta el INACIPE bajo la dirección de Nader Kuri?

El también exaspirante a la FGR agregó que se siente honrado con la designación y que en el ámbito profesional conoce muy bien el organismo y los retos actuales que enfrenta como generador y difusor de las ciencias penales en el país.

"Estoy muy contento, no solamente por formar parte del equipo de la fiscal Godoy, eso me honra y me distingue mucho. A nivel personal también porque soy egresado del INACIPE [...] y conozco muy bien la institución y sé cuáles son los retos que enfrenta en la actualidad. Me siento muy honrado", dijo.

De acuerdo con su descripción, el Instituto es líder en Latinoamérica y cuenta con 50 años de gestión a favor de la generación y difusión de las Ciencias Penales, utilizando como vías la investigación, la docencia, la producción editorial y la difusión.

Acciones de Jorge Nader Kuri para fortalecer el INACIPE

Para Nader Kuri, entre los retos actuales que enfrenta el Instituto se encuentran: ampliar su oferta educativa y hacerla accesible a cualquier interesado, tiene que desarrollar y consolidar su investigación de tal manera que sirva para formar políticas públicas y finalmente resolver los grandes problemas de procuración de justicia que enfrenta el país.

El desafío inmediato, comenta, es que se termine de conformar el servicio de carrera para que cualquier persona que trabaje en la FGR sea formada de manera permanente. El INACIPE también está abierto al público y cuenta con una oferta de programas de formación, posgrados, diplomados y cursos.

Pese a que Nader Kuri dice que su designación es un "reto enorme", asegura que la meta final es hacer que "el INACIPE sea un orgullo para el país" y que la verdadera justicia penal sea eficiente, respetuosa de los derechos humanos y realice investigaciones sólidas.