Claudia Sheinbaum preside ceremonia por 204 aniversario de la Armada de México en Veracruz

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este mediodía la ceremonia por el 204 aniversario del nacimiento de la Armada de México, en el puerto de Veracruz.

La acompañarán el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nhale, y representantes de la Cámara de Diputados y del Senado, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

En el marco de los festejos por esta fecha, se tiene programado un desfile cívico militar y una demostración de apoyo a la población civil, con helicópteros y embarcaciones de la Armada.

Adolfo Tadeo Pineda Antillón, capitán de Corbeta de la Marina, explicó en entrevista que se tiene preparado un ejercicio militar de táctica anfibia, enfocado al Plan Marina, de apoyo a la población civil.

"Veremos un buque de aprovechamiento logístico se acercará al puerto de Veracruz simulando que lleva despensas, en este buque se puede llevar vehículos, ayuda humanitaria, despegar y aterrizar helicópteros.

"También habrá helicópteros realizando operaciones de carga y extinción de incendios, dónde simularemos que esos helicópteros llegan con helibaldes con agua y simular que descargan agua".

De igual forma, señaló que se presentará una operación de desembarque de la infantería de Marina y el descenso desde helicópteros de operadores de búsqueda y rescate con binomios caninos, todo en el contexto de aplicación del Plan Marina.

Después de la exhibición naval, agregó, se llevará a cabo un desfile cívico militar en el centro del puerto de Veracruz en el que participarán más de 3 mil elementos, donde demostrarán las capacidades operativas, logísticas y educativas.