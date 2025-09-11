Primer desfile de Sheinbaum inspira a mujeres de Fuerzas Armadas

La trascendencia de las mujeres en los diferentes ámbitos y de la vida pública a lo largo de la historia de México quedó plasmada en la revista general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para su participación en el desfile cívico-militar del próximo 16 de septiembre, donde destacó la presencia de éstas en los múltiples contingentes y carros temáticos que desfilaron en el Campo Militar 1-A de la Sedena.

Alrededor de las 10:00 horas, desfilaron con sus uniformes navales enfermeras, pilotos aviadoras, policías, cirujanas, dentistas, historiadoras, etcétera, quienes, orgullosas y patrióticas, corearon consignas y cantaron himnos al son de la música y de los tambores, demostrando su emoción por participar en el primer desfile encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Para ellas, su actuación en los festejos patrios por el Aniversario de la Independencia de México ante la primera presidenta de México significa el orgullo de representar a las Fuerzas Armadas y lo perciben como un evento "épico", "histórico" y "conmovedor" que debe ser un motivo de inspiración para las mujeres en el país.

Ellas, descartan que al interior de las Fuerzas Armadas existan distinciones en razón de su género y reconocen que desde éstas se ha impulsado la apertura de espacios que a lo largo de la historia las mujeres han buscado.

Sin embargo, admiten que la llegada de una mujer a la Presidencia de la República ha fortalecido la apertura de dichos espacios en las Fuerzas Armadas y en cargos de alto nivel para las mujeres.

Graciela Solís, subteniente meteoróloga de la Fuerza Aérea Mexicana, tiene 7 años de servicio en la institución. Aunque ha participado en otros años en el desfile, "este es muy simbólico y significativo, porque es el primero de la primera presidenta y comandante Suprema de las Fuerzas Armadas".

Para ella, es un orgullo pertenecer a la institución, "porque soy mujer, soy mexicana y soy militar, y representa un peldaño muy importante que estemos haciendo las actividades que antes realizaban los hombres".

"Las mujeres cada vez estamos abarcando más espacios y en las Fuerzas Armadas tenemos todas las herramientas para desarrollarnos profesionalmente", indicó.

Elizabeth Barbosa, teniente enfermera del Ejército Mexicano, cuenta con 7 años de servicio y aunque ha participado en 3 ocasiones en el desfile, considera que su actuación en el primer desfile de la presidenta Claudia Sheinbaum "es un gran orgullo, porque nos representa una mujer y eso es un motivo de inspiración para todas nosotras".

"Nuestra participación implica mucha responsabilidad y será un honor desfilar ante la presidenta, que es un ejemplo a seguir para todas las ciudadanas", agregó.

Para ella, formar parte de las filas del Ejército "es orgullo, pero también un gran compromiso, porque siempre debemos de ser un ejemplo para las niñas que aspiran a ser parte de nosotras".

Brenda Camacho, teniente piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, lleva 8 años de servicio y si bien ha participado en el desfile en otros años, "este significa un tremendo honor, porque es algo épico en la historia de México tener una presidenta".

Como mujer, ella considera que no ha enfrentado dificultades en razón de su género dentro de la institución, "porque el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional llevan a cabo constantes directivas, leyes, reglamentos y capacitaciones para la inclusión adecuada de la mujer".

Citlali Aguilar, capitán segundo cirujano dentista, tiene 13 años de servicio en el Ejército y ha participado en 11 desfiles a lo largo de su carrera, sin embargo, "este es un momento histórico para nuestro país al tener por primera vez una presidenta".

Ella, se siente orgullosa de pertenecer al Ejército mexicano, "porque es un honor, un privilegio participar en eventos que resaltan el espíritu patriótico de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional".

Además, reconoce que la institución "ha trabajado arduamente por la inclusión de las mujeres en todas las áreas y nosotras hemos sido partícipes de este cambio y de esta evolución".

Mónica Morales, sargento primero archivista e historiadora, cuenta con 8 de servicio y desde su alta en el Ejército ha sido partícipe del desfile cívico-militar del 16 de septiembre.

No obstante, para ella, este año es singular, "estamos muy emocionadas, porque será encabezado por la primera presidenta de la historia y es un momento muy conmovedor y emotivo que nos motiva a dar lo mejor de nosotras".

Para Mónica la llegada de una mujer a la Presidencia, "es el puntero y abre las puertas para todas las mujeres en diversos ámbitos".

Durante la práctica de la Sedena en el Campo Militar 1-A desfilaron 18 banderas de guerra, 12 mil 506 integrantes de las Fuerzas Armadas, 3 mil 258 integrantes de la Guardia Nacional, 278 soldados del Servicio Nacional Militar, 8 militares extranjeros y 100 charros.