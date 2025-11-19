Cancelan desfile por Aniversario de Revolución Mexicana en Michoacán

Al igual que en Uruapan, en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, las autoridades anunciaron la cancelación del desfile de este 20 de noviembre conmemorativo al CXV Aniversario de la Revolución Mexicana.

La administración de la alcaldesa Dayana Pérez Mendoza, del Partido Verde Ecologista de México, responsabilizó a las autoridades educativas de la cancelación del evento cívico-deportivo.

Mediante comunicado, el gobierno municipal de Salvador Escalante informó que la noche de ayer la presidenta municipal Dayana Pérez sostuvo una reunión de trabajo con las y los directores del sector educativo del municipio con el propósito de revisar la organización de las actividades cívicas correspondientes al presente mes.

El ayuntamiento señaló que, durante dicho encuentro, las autoridades educativas expusieron diversos planteamientos relacionados con la logística, participación y condiciones generales para la realización del desfile conmemorativo del 20 de noviembre.

"Después de un análisis detallado y del intercambio de opiniones entre las instituciones presentes, fue el propio sector educativo quien determinó no llevar a cabo el desfile escolar este año", cita el boletín.

El gobierno municipal dijo que, "respeta plenamente esta decisión y reitera su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones educativas en favor de nuestras niñas, niños y jóvenes, fortaleciendo las actividades formativas, académicas y cívicas que contribuyen al desarrollo integral de la comunidad estudiantil".

"Agradecemos la comprensión de madres, padres de familia, docentes y ciudadanía en general, y refrendamos el compromiso de mantener un diálogo permanente con cada institución para garantizar la correcta planeación de los eventos futuros", menciona.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Ana Laura, madre de familia de ese municipio de la Región Lacustre, lamentó que el ayuntamiento "no tenga el valor de decir las cosas como son, porque bien sabe la presidenta (Dayana Pérez), que la cancelación del desfile es por el tema de la violencia".

"A ver, dígame: ¿qué mamá o papá va a querer arriesgar a sus hijos a que en pleno desfile se agarren a balazos, como pasa a diario en Santa Clara, en Zirahuén o en Opopeo?... ¡pues nadie!".

Con dos hijos en un plantel de educación primaria, Ana Laura, calificó de irresponsable el comunicado del gobierno municipal y de carente de valor, al responsabilizar a los directivos de los planteles educativos de tomar esa decisión.

"Ella (alcaldesa) es la que debe tomar ese tipo de decisiones por el bien de la gente, pero como no lo hacía, pues tuvieron que intervenir los maestros y padres de familia a pedirle que tomara cartas en el asunto; pero ahora resulta que hasta se lava las manos", recriminó, Ana Laura.

La madre de familia recordó que ya es cotidiano que se registren ataques de grupos criminales o enfrentamientos, sin que haya alguna autoridad que le garantice la seguridad a la población.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

Apenas el pasado lunes, un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación atacó a personal de fuerzas federales y estatales en la localidad de La Cantera, de la tenencia de Zirahuén, en ese municipio ubicado a 61 kilómetros de la capital michoacana.

La cancelación del desfile en Salvador Escalante se suma a la del municipio de Uruapan anunciada el pasado 12 de noviembre, también por motivos de inseguridad y tras el asesinato del alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

"Esta decisión se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses. Asimismo, este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal, Carlos Manzo, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño. Agradecemos la comprensión y solidaridad de la ciudadanía en estos momentos difíciles. Sigamos unidos por el bienestar y la paz de Uruapan", expuso ese día el ayuntamiento de Uruapan, en un comunicado.