Claudia Sheinbaum anuncia ceremonia austera del Grito de Independencia en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que la ceremonia del Grito de Independencia, la noche del próximo 15 de septiembre, será muy austera, en donde esencialmente invitará a los integrantes de su gabinete.

"Va a ser una ceremonia muy austera, muy muy austera. Esencialmente va a ser el gabinete, el gabinete legal", detalló en conferencia de prensa matutina.

A pregunta expresa, la jefa del Ejecutivo federal explicó que en el desfile cívico-militar del 16 de septiembre en las calles de la Ciudad de México se invitará a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como embajadores.

"El 16 de septiembre, en el desfile si vamos a invitar a embajadores y a los Poderes. El 15 va a ser una ceremonia muy muy austera, con el gabinete nada más" comentó.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que será La Arrolladora Banda El Limón, el grupo musical que amenizará los festejos en la tradicional ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.