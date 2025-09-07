Lluvias afectan transporte público en Ciudad de México

El transporte público de la Ciudad de México se está viendo afectado por las lluvias que se presentan en algunas alcaldías.

El Cablebús informó que se inició el desembarque de personas usuarias en Línea 1, que va de Indios Verdes a Coatepec, por tormenta eléctrica en la zona norte de la Ciudad.

"Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual", señaló el organismo.

En tanto, el Metrobús precisó que hay retraso en todas las líneas debido a la precipitación pluvial.