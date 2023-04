Se recupera la pieza Olmeca más buscada desde hace 50 años

CIUDAD DE MÉXICO

En 1970, la pieza se presentó por primera vez como parte de la exposición "Before Cortés: Scupture of Middle America" del Metropolitan Museum of Art en Nueva York, y continuó siendo exhibida en diferentes museos de Estados Unidos. En 1987, la pieza fue expuesta en el Munson-William Proctor Arts Institute en la ciudad de Utica, Nueva York.

Se cree que, en 1990, ese Instituto entregó la pieza a un comerciante de arte en la ciudad de Nueva York, quien la habría vendido a coleccionistas privados a finales de esa década.

De esta manera, el Consulado General de México en Nueva York, continúa dando cabal e irrestricto cumplimiento a la instrucción de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de recuperar hasta sus últimas consecuencias, el patrimonio histórico y cultural que pertenece a todos los mexicanos.