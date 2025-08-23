Beneficios de la Tarjeta INAPAM para adultos mayores

La tarjeta otorgada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), funciona como una herramienta de apoyo para las personas de la tercera edad. Asimismo, este organismo promueve políticas públicas y derechos para su bienestar.

A partir de los 60 años cumplidos, se puede solicitar tarjeta del INAPAM que, además de funcionar como una identificación oficial, brinda ciertos beneficios a los adultos mayores.

Entre una larga lista de beneficios otorgados al presentar la tarjeta INAPAM, (que cada año se actualizan); los descuentos preferenciales en pagos de servicios y lugares recreativos son algunas de las ventajas que más ha generado interés entre las personas.

Cabe destacar que la misión del INAPAM es contribuir al bienestar de los adultos mayores, garantizando el goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como de su inclusión, integración y participación en la vida económica, política y social.

Descuento en pago de Agua y Predial: Dependiendo de la localidad, los adultos mayores gozan de descuentos en el pago del predial, que va del 10% al 50%

Ópticas: Cadenas como Ópticas Devlyn, Ópticas Lux y +Visión, ofrecen de un 10% a un 20% de descuento en sus servicios, dependiendo de la sucursal y el estado donde se encuentren.

Farmacias y laboratorios: consulta los lugares participantes en cada estado de la república

Restaurantes: consulta los lugares participantes en cada estado de la república

Transporte: El transporte público es gratuito para los adultos mayores en la CDMX ( Metro, Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús y Tren Ligero). De igual manera, en las centrales de autobuses realizan un pequeño descuento en la compra de boletos al presentar directamente la credencial INAPAM.

Para consultar el catálogo completo de beneficios, puedes buscar directamente el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test

En la página, se encuentran divididos por entidad federativa y por secciones como alimentos, salud, transporte, servicios legales, recreación, cultura, vestido y hogar.