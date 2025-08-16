Inicia Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma con Profeco

La Feria de Regreso a Clases, coordinada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), comenzó hoy, 16 de agosto, en "Expo Reforma" ubicado en Morelos núm. 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. La feria estará habilitada de 09:00 de la mañana, hasta las 20:00 horas.

Esta es una de las 41 paradas programadas a lo largo del país donde los consumidores encuentran ropa escolar, mochilas, zapatos, papelería y libros con descuento por parte de más de 50 proveedores que brindan facilidad de pago mediante la tarjeta Mi beca y sistema multipagos.

Además de los productos y servicios en el itinerario de la Feria de Regreso a clases en CDMX están presentes actividades lúdicas que van desde pláticas y talleres hasta un concierto de Rock "Back to School".

De manera simultánea, Profeco brindará algunos servicios gratuitos para obtener un certificado médico o realizarse un corte de cabello. La sede de la Feria en CDMX cuenta con cinco foros donde están programadas.

Plática "Somos lo que comemos".

Charla sobre los derechos de las y los consumidores.

Curso de tecnología doméstica para elaborar talco.

Curso de tecnología doméstica para elaborar champú.

Curso de tecnología doméstica para elaborar masa moldeable.

Curso de tecnología doméstica para elaborar gel para cabello.

Taller de danza "El baile del relámpago y la miel" con Karloz Atl.

Taller de malabares "El movimiento del color" con Iván Goycolea.

Taller de pintura y pinta caritas.

Espectáculo "Arrullo de perro", una narración oral con música de Axelófono.

Stand de tatuajes temporales para niños.

Con hasta el 50% de descuento.

Tecnología.

Óptica.

Dentista.

Laboratorio.

Uniformes.

Bordado de prendas.

Estética.

Accesorios.

Instituciones educativas particulares.

Servicios gratuitos:

Certificado médico.

Corte de cabello.

Asesorías jurídicas.

Cursos de tecnologías domésticas.

Talleres y dinámicas de salud emocional.

Datos de Concanaco-Servytur recopilados en ediciones anteriores revelaron que la Feria de Regreso a Clases ha reunido más de 4 mil 500 comercios en 70 ciudades del país y ha beneficiado a más de un millón de consumidores, con descuentos promedio del 20%.

Consulta otras ubicaciones y fechas de la Feria aquí: Estas son las 41 Ferias de Regreso a Clases en México; podrás usar tu tarjeta Mi beca Bienestar.