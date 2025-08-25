Banxico lanza nueva moneda de plata de 10 pesos conmemorativa

Este lunes el Banco de México (Banxico), puso en circulación la nueva moneda de plata de 10 pesos para conmemorar su fundación ocurrida un día como hoy de 1925.

También dio a conocer que circularán billetes especiales que emitió de manera temporal para recordar los 100 años de vida del Instituto Central encargado de combatir la inflación como mandara prioritario plasmado en la Constitución.

La moneda es de edición limitada y se venderá en las tiendas de la Casa de Moneda y en el Museo Interactivo de Economía.

-----Así se ven los diseños de Banxico

Es de plata y tiene forma circular con un valor facial de 10 pesos.

Su contenido es de 2 onzas de plata de ley 0.999 y fue acuñada por la Casa de Moneda de México.

En su anverso tiene al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico circundado con la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

Rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, incluye la reproducción de diferentes escudos utilizados a través de la historia de nuestro país, así como del águila que se encuentra en la parte central de la primera página del Códice Mendocino.

El marco es liso.

En el reverso muestra al centro y ligeramente desfasado hacia la izquierda el edificio principal del Banco de México, arriba, en tres líneas, el logotipo y leyenda de la conmemoración: "BANCO DE MÉXICO".

En tanto, en el borde superior siguiendo el contorno la leyenda "CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO".

A la derecha la denominación "$10" y debajo la ceca de la Casa de Moneda.