Regreso a clases 2025; fechas de puentes escolares y vacaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Las vacaciones de verano terminaron y este 1 de septiembre regresan oficialmente los estudiantes a las aulas y, aunque el regreso a clases apenas empieza, algunos padres y alumnos ya piensan en los siguientes días de asueto —o descansos, como muchos prefieren llamarle—, así como las próximas vacaciones, por lo anterior, te dejamos el calendario Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por si deseas consultar cuándo será el primer puente y otras fechas del ciclo escolar.

¿Cuándo será el primer puente?

El primer puente del regreso a clases será tan sólo dos semanas después del inicio de actividades académicas, pues está programado para el 16 de septiembre en conmemoración del Día de la Independencia de México.

El segundo puente está programado para el lunes 17 de noviembre, por lo que puedes programar un día de descanso largo.

¿Cuándo inician las vacaciones?

De acuerdo con el calendario de la SEP las vacaciones de invierno están programadas para el 22 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026.

En tanto la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) se realizará el 26 de septiembre, motivo por lo cual hay suspensión de actividades académicas.

Este también está programado para los días 31 de octubre, 28 de noviembre.