Frente frío 24 provocará temperaturas bajas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La aproximación del frente frío 24 al noroeste del territorio nacional provocará un marcado descenso de las temperaturas, con valores mínimos de -5 hasta -10 grados en distintas regiones del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué regiones se verán afectadas por el frente frío 24?

Para las próximas horas, el órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius, acompañadas de heladas, en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, donde se mantendrá un ambiente frío a muy frío durante la madrugada y el amanecer.

En tanto, se esperan temperaturas de -5 a 0 grados con heladas en regiones montañosas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, mientras que en zonas altas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca las mínimas oscilarán entre 0 y 5 grados Celsius.

Detalles sobre las heladas y lluvias en México

En cuanto al viento, el SMN pronosticó velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de hasta 60 a 80 km/h, en el istmo y golfo de Tehuantepec, que afectarán principalmente a Oaxaca y Chiapas. Además, se registrarán rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California, así como en Baja California, Baja California Sur, Sonora, la costa de Sinaloa, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en el golfo de Tehuantepec.

Respecto a las precipitaciones, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes en Veracruz (Capital, Sotavento y Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Habrá chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) y Yucatán, mientras que se prevén lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Impacto del frente frío 24 en el clima nacional

Además, se contempla la caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, debido a las condiciones de frío intenso en esa región.

El escenario meteorológico estará influenciado por la interacción del frente frío 24 con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y subtropical, así como canales de baja presión en el centro y sureste del país, además de una circulación ciclónica en niveles medios sobre el golfo de México.