Frente Frío 29 sigue dejando bajas temperaturas

El ingreso del frente frío número 29 provocó un descenso de temperatura en varias zonas del territorio nacional y generó precipitaciones en regiones del oriente, centro y sureste de México.

¿Qué regiones se verán afectadas por el frente frío número 29?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 19 de enero se prevé un ambiente frío con temperaturas bajas y bancos de niebla en el norte y centro del país.

En Chihuahua y Durango se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados, mientras que en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan de -5 a 0 grados.

Acciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias puntuales en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También se prevén chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Tabasco y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Detalles sobre las precipitaciones esperadas en México

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhortó a la población a mantener medidas preventivas frente a las condiciones meteorológicas previstas.