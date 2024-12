Descartan a 5 mil 795 aspirantes al Poder Judicial

Por: El Universal

Diciembre 11, 2024 - 09:41 a.m.

El coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, detalló que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo lleva un 84% de avance en la revisión formal de los aspirantes, y de 18 mil 447 inscritos se han descartado 5 mil 795 por documentos no ilegibles y no tienen las calificaciones.

Señaló que el 15 de diciembre tendrán la lista definitiva, la cual se publicarán y pasarán a una segunda etapa para ser entrevistadas. Y a más tardar el 31 de enero del 2025 determinarán la idoneidad de los candidatos.

"Estamos la etapa de verificar los requisitos de elegibilidad, es decir, analizando los documentos y cada uno de los requisitos que establece tanto la Constitución como la Convocatoria para que las personas aspirantes sean elegibles (...) es una revisión solamente formal, no todavía de si los perfiles son adecuados o no", indicó en la conferencia matutina de este miércoles.

Explicó que hasta este momento llevan 84% de avance en la revisión de las 18,447 personas inscritas se han realizado 15 mil 543 expedientes y nos faltan por revisar 2 mil 914.

"En nuestro Comité no hemos tenido problema de duplicidad o de registros múltiples porque pedimos la CUPR en nuestra plataforma hace imposible que se pueda registrar una misma persona varias veces", dijo.

Explicó que 8 mil 626 personas reúnen los requisitos; 5 mil 795 personas se han descartado porque no reúnen los requisitos, "porque las calificaciones no son las más adecuadas o porque no se acompañaron los documentos esenciales para acreditar que son elegibles".

Y hay observación mil 112 personas "que aparentemente reúnen los requisitos, pero que hay duda sobre algún documento y se les está requiriendo, para que se lo aclaren".

"A partir del próximo lunes, el Comité de Evaluación tendrá la tarea muy complicada de ir buscando los mejores perfiles, los más adecuados, no solo que reúnan los requisitos formales, el tener requisitos formales no te garantiza pasar a la siguiente etapa. En esta etapa tendremos que analizar trayectorias académicas, profesionales, tendremos que analizar también todo lo relacionado con la palabra pública, con honestidad, en fin, que las personas que pasan la etapa de idoneidad sean efectivamente perfiles adecuados", informó.

En tanto, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, mencionó que están comprometidos con un mejor Poder Judicial.

"(...) va la reforma en todo el país, ahora estamos en el Poder Judicial de la federal, pero también están trabajando ya en los estados".